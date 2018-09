Así celebró el "5 de septiembre" la hija mayor de Vico C

NUEYA YORK, ESTADOS UNIDOS.- "Hoy es 5 de septiembre" se volvió un tema tendencia en las redes sociales, el motivo es que Marangely Lozada, la hija del cantante Vico C, este día cumple 28 años.

Aunque han pasado 15 años desde que el artista estrenó la famosa canción "Hoy es 5 de septiembre", en Latinoamérica es imposible olvidar el fragmento del pegajoso tema.

Debido a la algarabía que genera la fecha, la propia Marangely Lozada se felicitó a sí misma con un extenso mensaje.

"Ya son 28 años. Quería ser la primera persona en felicitarme... y es que no hay nada más hermoso que celebrarse a uno mismo, no por cuestiones del ego y vanidad, si no por nuestro crecimiento, por apreciar nuestros logros, todas esas batallas internas que más nadie conoce. Hoy solo quiero frenar mi acelerado paso y contemplar todo lo que tengo. Quiero agradecer a cada ser que me inspira, me valora y respeta, también a todo el que se preocupa por mí y cree en mi potencial. Gracias a mi familia, amistades y a @juanjuanmalopez por amarme sin condiciones. Gracias universo por siempre conspirar. Seguimos batallando, seguimos creyendo, seguimos amando….Un año más = una nueva oportunidad. ✨??? #ImNotLucky #ImBlessed #hoyescincodeseptiembre #YCumploVeintiocho", escribió junto a una imagen.

Luis Armando Lozada Cruz, conocido por su nombre artístico Vico C, es un cantante de rap y reguetón estadounidense. Actualmente tiene 46 años.

Disfrutá aquí la famosa canción "5 de septiembre"