Honduras: Hora y sede de los partidos por los octavos de final de la Copa Presidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los partidos por los octavos de final de la Copa Presidente continuarán este miércoles 5 de septiembre, en donde el actual campeón, Marathón, buscará alcanzar su bicampeonato frente a la máquina del Real España en el clásico sampedrano.



Para conocer las escuadras que avanzarán a la siguiente ronda en esta copa, los clubes hondureños deberán vencer a sus rivales en muerte súbita (un solo enfrentamiento). La final se realizará el 2 de noviembre del presente año.

Los partidos por esta fase comenzaron el pasado 4 de septiembre con el duelo entre Parrillas One vs Real de Minas, con un marcador de 2-0 a favor de los parrilleros, por lo cual se clasificó a la siguiente ronda.



Galaxy vs Olimpia a las 3:00 de la tarde (hora de Honduras) en el Estadio Julio Galindo, Roatán.



Atlético Esperanzano vs Platense en el Estadio Romualdo Bueso en La Esperanza, a las 5:00 de la tarde (hora de Honduras)



Estrella Roja vs Lobos UPN se desarrollará en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí a las 3:30 de la tarde (hora de Honduras)



Real España vs Marathón se enfretarán a las 7:00 de la noche (hora de Honduras) en el Estadio Morazán, San Pedro Sula.



Deportivo Savio vs Juticalpa FC en el Estadio Sergio Reyes, Santa Rosa de Copán, a las 7:00 de la noche (hora de Honduras)



Santos FC vs CD Vida a las 7:00 de la noche (hora de Honduras) en el Estadio Roberto Martínez, Siguatepeque.



Yoro FC vs Atlético Limeño se medirán a las 7:00 de la noche (hora de Honduras) en el Estadio Olímpico, Yoro.