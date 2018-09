¿Cómo se llamará el equipo de Beckham en la MLS?

LONDRES, INGLATERRA.- El ex mediocampista de Manchester United y Real Madrid, David Beckham, quiere que el club comience a jugar en el 2020, pero aún no tiene estadio, luego de años tratando de encontrar un sitio en Miami.



El nombre oficial del conjunto es "Club Internacional de Fútbol Miami."



Beckham dice que el nombre “celebra la energía increíble de una de las ciudades más excitantes en el mundo una ciudad diversa, apasionada y ambiciosa una ciudad que me ha bienvenido a mí y a muchos otros tan cálidamente”.



Pero corresponderá a los votantes en Miami decidir en un referéndum este año si apoyan planes para construir un estadio de 25.000 asientos en un terreno municipal ocupado ahora por un campo de golf.

Desde que llegó como jugador a la liga de las estrellas, el mediocampista ha tenido la ilusión de ser dueño de un club, por lo que su proyecto poco a poco se termina de construir y estará listo en el 2020.

"Es un día en el que yo y todo el equipo nos sentimos orgullosos. Es un honor anunciar el nuevo nombre y el escudo a nuestros aficionados. Damos otro paso importante para establecer nuestro club y hoy es un día importante en la historia del Club Internacional de Futbol Miami", dijo Beckham.