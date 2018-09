Roatán entera en contra del rey León...

Deportes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de su polémica primera visita oficial a la isla del encanto, Olimpia encara los cuartos de final del Torneo de Copa ante el humilde Galaxy FC, el único sobreviviente de la Liga Mayor que aspira a dar el batacazo en el partido de su vida contra el Rey de Copas.



Las instalaciones del Estadio Julio Galindo han sido el epicentro del huracán: en la capital Dani Turcios volvió a insistir que “es una falta de respeto ese tipo de canchas, no solo para Olimpia sino para cualquier equipo de Primera División”, al mismo tiempo que la Policía confirmó que no se hace responsable por la seguridad de los involucrados en el espectáculo.



“El análisis concluyó que el estadio no reúne condiciones de seguridad y se recomienda no jugar un partido de esta magnitud, tomando en cuenta principalmente la cantidad de gente que mueve la marca Olimpia”, dijo Juan Sabillón, vocero de la PN.



Un recorrido de EL HERALDO por el lugar constata que el recinto, que tiene una gradería en construcción y otra cuyo valor de ingreso será de 120 lempiras, tiene pocos servicios sanitarios, los camerinos están abandonados, no hay duchas ni bancas para los jugadores suplentes y el terreno de juego es “híbrido”: mitad grama y mitad tierra.

Jerry Hynds, alcalde de Roatán, acepta que se han quedado “un poco cortos” y anuncia que para el otro año habrá “alumbrado, graderías apropiadas y un buen campo”.

En las últimas horas se condicionó tres aulas de clases del Instituto José Santos Guardiola para que sirvan de camerino provisional para los clubes y los árbitros; además, en ausencia de los banquillos, habrá una carpa especial a la orilla del campo.



Olimpia afrontará este duelo con un equipo alternativo en donde aparecerán nombres como Gerson Argueta, John Paul Suazo, Esteban Espíndola, Leandro Motta, Jairo Róchez y Carlos Will Mejía, entre otros.

“A Galaxy lo respetamos como a cualquier equipo que va a jugar contra Olimpia y no lo vamos a menospreciar solo porque juega en Liga Mayor; eso sí, definitivamente que haber jugado en La Ceiba hubiera sido lo más indicado para todos. Sin embargo nosotros acatamos órdenes y ahora solo resta hacer frente a la adversidad y cuidar a los jugadores de cualquier lesión”, resumió Dani Turcios.



Quiere sorprender...

En lo más íntimo de Galaxy FC no se habla de la cancha ni mucho menos. La conocen a la perfección en sus intentos desde 2002 de subir a Liga de Ascenso. El equipo, formado por trabajadores del ferry que transporta gente desde La Ceiba a Roatán, busca la fórmula para ponérsele de tú a tú al Rey León.

“Vamos a jugar contra el equipo más popular del país, así que daré el 100 para que se fijen en mí”. Las palabras resumen la mentalidad con la que afrontará el duelo el ariete sensación de Galaxy, Larry Forbes, exreservista de Motagua con ganas de sobresalir.

“Compartí camerino con Henry Figueroa, Deiby Flores y Kevin López y trabajo fuerte para que un día me toque debutar en Primera como a ellos”, dijo el atacante de 20 años. “No voy a parar de luchar”, sentenció una de las armas del entrenador Wilson Álvarez para retar al León de Nahún Espinoza cuya misión primordial, más allá de llegar a semifinales, es salir sin ninguna baja de la isla...