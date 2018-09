Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, le envía emotiva carta

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, utilizó sus redes sociales para escribirle un emotivo mensaje por sus seis años en el poder.



El mandatario presentó su sexto y último informe sobre su paso por la presidencia de México.



En su cuenta de Instagram, la joven de 22 años se refirió sobre los seis años que su papá estuvo en el poder y lo orgullosa que se sentía por su trabajo con su nación.



Este fue su mensaje:

“A mi Papá: Siempre sobran motivos para decirte lo que te amo y estar orgullosa de ti, pero sé que hoy es el día más impactante de tu carrera (no se me ocurre otra palabra, lo digo refiriéndome al impacto en tu vida).



Tengo la fortuna de tenerte como papá y de haber vivido un decenio contigo en privado, muy diferente a lo que se conoce en la vida pública, sabiendo todo lo que conlleva ser la figura pública más importante del país y que todos los ojos te vean cada segundo del día durante seis años”.



Seis años en los que renunciaste a tu familia, a tus pasiones personales, a tu paz, a tu estabilidad, a tu salud, a tus amigos por un compromiso deseado y alcanzado.



Sé que fue un sexenio por demás difícil en todos los aspectos, el mundo se ha convertido en un lugar difícil, pero también lleno de retos y oportunidades nuevas, yo vi lo positivo, lo viví día a día contigo.



Tus aciertos y errores los vi convertirse en éxitos y lecciones, sé que te llevas el alma llena y aunque hoy la sientas en pedazos por el ciclo que termina, no me queda más que decirte que te admiro y adoro con el alma”.



La carta la acompañó con fotografías de ella y su padre durante su gestión como presidente.