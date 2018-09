Anuncian más acusaciones contra corruptos en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El representante de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández, anunció este martes que la Fiscalía se apresta a emitir requerimientos contra personajes implicados en actos de corrupción.

“Viene mucho más, mi teoría es que a partir de ahora después de haber asegurado las dos sedes de los partidos tradicionales en el país, pues preparémonos, ahora será contra cualquiera y que ya no vayan a alegar persecución, ya que se están atacando ellos”, dijo Hernández.

Aseguró que “vienen cosas grandes en el tema del combate a la corrupción, aquí hay historias que tiene que salir, aquí hay historias urbanas que han circulado a través de los años que nunca salieron”.

Lea además: 16 agentes policiales brindarán seguridad en desfiles

Reveló que “aquí hay gente que en siete meses se hicieron millonarios, que se atrevieron hasta comprar avionetas para sus hijos, para que aprendieran a volar, esto tiene que salir. La información hoy circula dentro y fuera así es que por no tener conocimiento no se van a salvar porque la información circula, ya se sabe”.



Aseveró que “hay historias que se conocen, pero porque el sistema no daba garantías, se guardó silencio o porque te mandan a matar, esa es una de las estrategias, pero poco a poco se va perdiendo el miedo y el riesgo ya está presupuestado”.