Hora y sede para los partidos amistosos de este 5, 6 y 7 de septiembre, rumbo a Qatar

El duelo de Portugal vs Croacia, México vs Uruguay y Estados Unidos vs Brasil son algunos de los partidos amistosos más atractivos para este 5, 6 y 7 de septiembre. Foto: EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Entre los partidos amistosos más atractivos para este miércoles, jueves y viernes rumbo al Mundial de Qatar 2022, están el duelo de la selección de Portugal vs Croacia, México vs Uruguay y Estados Unidos vs Brasil.



Partidos del miércoles 5 de septiembre:

Eslovaquia vs Dinamarca: A las 12:45 del mediodía hora de Honduras, en el Estadio City Arena Trnava (Eslovaquia).



Partidos para este jueves 6 de septiembre:

Austria vs Suecia: En el Estadio Franz Horr (Austria), a las 12:45 del mediodía hora de Honduras.



Holanda vs Perú: Se realizará a las 12:45 del mediodía hora de Honduras, en el Estadio Amsterdam Arena (Países Bajos).



Portugal vs Croacia: Se jugará a la 12:45 del mediodía hora de Honduras, en el Estadio Algarve (Portugal).



Trinidad y Tobago vs Emiratos Árabes Unidos: A las 4:00 de la tarde hora de Honduras, en el Estadio Montilivi (Girona, España).



Partidos viernes 7 de septiembre:

Japón vs Chile: Se desarrollará a las 4:00 de la tarde hora de Honduras, en el Estadio Domo de Sapporo (Japón).



Corea del Sur vs Costa Rica: A las 5:00 de la mañana hora de Honduras, en el Estadio de Goyang (Corea del Sur).



Qatar vs China: En el Estadio Internacional Khalifa (Qatar), a las 10:00 de la mañana hora de Honduras.

Escocia vs Bélgica: Se realizará a las 12:00 del mediodía hora de Honduras, en el Estadio Hampden Park (Escocia).



Estados Unidos vs Brasil: En el Estadio MetLife (Stadium) en los EStados Unidos, a las 5:00 de la tarde hora de Honduras.



Venezuela vs Colombia: A las 6:00 de la noche hora de Honduras, en el Estadio Sun Life (Estados Unidos).



Ecuador vs Jamaica: Se jugará a las 6:00 de la noche hora de Honduras, en el Estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey (Estados Unidos).



México vs Uruguay: En el Estadio NRG, en la cuidad de Houston (Estados Unidos), a las 6:00 de la noche hora de Honduras.



Argentina vs Guatemala: A las 9:00 de la noche hora de Honduras, en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum (Estados Unidos).