Mourinho reconoce un fraude de 3,3 millones de euros en España

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador portugués del Manchester United, José Mourinho, va a reconocer ante un tribunal español que lo investiga un fraude fiscal de 3,3 millones de euros, afirmó el martes el diario español El Mundo.



Mourinho, imputado por fraude fiscal en 2011 y 2012, en la época cuando entrenaba al Real Madrid, habría aceptado una multa correspondiente al 60% de la suma evadida y una pena de un año de prisión, que debería ser sustituida por una multa.



En total, Mourinho, de 55 años, tendrá que desembolsar más de 5 millones de euros, según el diario.



El acuerdo, al que llegó con la fiscalía y Hacienda, no ha sido presentado ante el tribunal que instruye el caso, indicó El Mundo, que sigue de cerca los problemas de las estrellas del fútbol con el fisco español.



El mediático entrenador es investigado, como otras estrellas y exestrellas del fútbol, por usar sociedades pantalla en el extranjero para no declarar algunos de sus ingresos publicitarios.



Su agente y compatriota Jorge Mendes también fue imputado por el mismo tribunal por su papel en el caso del presunto fraude fiscal de su cliente Radamel Falcao.



El colombiano del AS de Mónaco, exjugador del Atlético de Madrid, llegó en mayo a un acuerdo similar al de Mourinho, aceptando una pena de prisión sustituida por multa y desembolsar unos 9 millones de euros.



La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo hizo lo mismo en junio, pagando al menos 16,7 millones de euros, antes de ser transferido del Real Madrid a la Juventus.