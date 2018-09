Hijo de Georgie Welcome dice que es mejor que su padre

ISLAS DE LA BAHÍA, ROATÁN.- Las categorías inferiores del Galaxy FC, equipo que yace en la Liga Mayor del fútbol hondureño está siendo testigo de los primeros pasos como futbolista de varios chicos prometedores, entre ellos Georgie Welcome, uno de los hijos del ex atacante de la Selección de Honduras y que un día sudó el escudo del Mónaco en la liga de Francia, Georgie Wilson Welcome.



El pequeño Welcome que ahora juega en la U14 del conjunto isleño posee infinitos rasgos de su padre, desde su altura, gestos y estilo de juego dentro de terreno de juego que hacen recordar a aquel delantero de niño que ahora milita en el Belmopan Bandits.



Sin embargo, su retoño quien no le gusta que lo llamen "Welcome Júnior" presume que a diferencia de su papá "juego muy bien con las dos piernas (diestro y siniestro) y soy rápido", detalles que lo hacen sobresalir entre sus compañeros como centro delantero.



Si bien es cierto, hace al menos siete años cuando su progenitor estaba en sus mejores momentos estaba muy chico (tenía seis años) y así que de ello no recuerda mucho, pero siente satisfacción cuando observa los videos para aprender de él y buscar superarlo.



"No, no recuerdo mucho estaba muy pequeño, pero me gustaría llegar más lejos que él. El hecho de decidirme por jugar fútbol no fue simplemente por mi padre, realmente le he agarrado pasión al deporte. Me gustaría llegar más lejos que él y superar lo que hizo", comentó.



Y agregó: "Todo este tiempo que he comenzado a jugar fútbol me he sentido feliz y más por estar aquí en el Galaxy, aunque en un futuro me visualizo jugando en el extranjero o en equipos de la Liga Nacional".



Hoy a sus 13 años de edad, el tímido hijo del ariete siente el compromiso de seguir engrandeciendo su apellido. Con el paso de los años, la vida y el fútbol dictarán si veremos a otro Welcome brillar sobre el terreno de juego. ¡El futuro le espera!