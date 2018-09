Small Fry: Las polémicas confesiones de la hija de Steve Jobs, Lisa Brennan Jobs

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La hija mayor del fallecido Steve Jobs, Lisa Brennan Jobs, publicó un libro contando los terribles y felices momentos que vivió junto a su padre.



En sus memorias "Small Fry", la mujer de 40 años, revela que su papá, cuando ella tenía 9 años, la hizo presenciar el momento que tenía relaciones sexuales con su madrastra.



Brennan Jobs relató que su progenitor tenía 23 años cuando se convirtió en papá por primera vez y que tardó muchos años en reconocer que ella era hija de él.



La madre de la primogénita de Jobs era una artista que vivía de pensiones sociales y que luchó por varios años en sacarla adelante porque el creador de Apple no quería reconocerla, pese a las pruebas de ADN.



No fue hasta después de que ella tenía siete años que comenzó a recibir el apoyo de su padre.



En sus memorias también narra que cuando su padre estaba en su lecho de muerte le dijo que apestaba a retrete.



Pese a todos los detalles íntimos, que muestran un lado oscuro del inventor, Lisa no quiere que solo se enfoquen en los malos momentos, sino en los buenos tiempos que pasó junto a su padre.



Asimismo, dijo que ella lo ha perdonado y que quiere que todas las personas que lean su libro lo hagan también.