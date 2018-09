Jueces de La Academia se "quitaron el sombrero" con la interpretación de Katheryn Banegas

Katheryn Banegas durante la interpretación 'Pero me acuerdo de tí'. Foto cortesía Twitter @lacademiaazteca

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El concierto que ofreció la hondureña Katheryn Banegas la noche del domingo 2 de septiembre, después de la muerte de su abuelo, fue emotivo y sumamente especial. Pese a vivir uno de los momentos más duros dentro de La Academia, alejada de su familia, la catracha salió al escenario y brilló con su interpretación "Pero me acuerdo de tí".

Edith Márquez, Edwin Luna, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos, los jueces encargados de pulir y calificar a los estudiantes del reality show, le ofrecieron palabras de aliento y pésame por la irreparable pérdida.

"Estamos muy apenados y enviamos un abrazo muy fuerte hasta Honduras y también a toda tu familia", manifestó López Gavito.

Luego Edwin Luna dijo "Katheryn, definitivamente perder a un ser tan importante no es nada fácil de superar. Las lágrimas expresan todo lo que con palabras no podemos decir en ese momento. El día de hoy me gustó mucho el inicio de tu interpretación, estabas muy bien conectada con tu voz, cómo te estabas moviendo. Tienes esa fuerza, eres una guerrera".

Además, Edith Márquez destacó su interpretación y le dijo que "se quitaba el sombrero".

"La verdad es que a todos los artistas nos ha pasado... cantar con el alma rota, con el corazón destrozado y sangrando. Esta noche tú lo hiciste así y nos transmitiste este dolor que has vivido, que no es nada fácil. Es admirable que hayas sacado este carácter y casta. Honestamente me quito el sombrero ante tí", fueron sus palabras.

Vea: Así es el hombre que le robó el corazón a Katheryn Banegas