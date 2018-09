Alexis Mendoza con vía libre para ser nuevo entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El colombiano Alexis Mendoza ha quedado con la vía libre para ser nombrado como nuevo entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras, aunque aún no se mantiene un hilo fuerte en la negociación.



La situación de Alexis parece favorable, puesto que en Fenafuth se habrían descartado negociaciones con el uruguayo-argentino Gustavo Matosas y el argentino Rubén Omar Romano, puesto que sus pretensiones económicas estarían fuera de las posibilidades de pago y compromiso de la federación hondureña.



Aunque Alexis Mendoza es un profesional muy capaz, EL HERALDO había adelantado que Fenafuth estaría buscando un DT "low cost", es decir, de buen perfil pero con salarios dentro del presupuesto real que los patrocinadores del equipo nacional pueden manejar; este no sobrepasa los $ 50,000.00 mensuales. Aunque este calificativo "low cost" parece no gustó entre los federativos.





¿Quién es Alexis?

Fue un destacado futbolista y como entrenador un gran ejecutor de trabajo en cancha. Formó equipo en 2005 con Reinaldo Rueda al mando de las selecciones colombianas y luego trabajó en Honduras con el hoy titular de la selección chilena.



En Honduras entrenó a la Selección sub 23 y logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero no dirigió en el torneo al no contar con el aval de Rueda, quien consideró que la "prioridad es el equipo de mayores", dijo el Doctor Rueda en 2008 a EL HERALDO. Alexis no se opuso y solo resumió "el profesor tiene una planificación que debemos respetar y nuestra prioridad es el equipo de mayores".



De aquel equipo sub 23 salieron jóvenes como Ramón Núñez, Kevin Hernández, Marvin Sánchez, Mario Martínez, Hendry Thomas, Edder Delgado, Erick Norales y Georgie Welcome, entre otros.



En 2009, cuando Honduras logró clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, el entrenador hondureño Reinaldo Rueda fue expulsado del partido ante El Salvador, por lo que el primer partido en la Copa del Mundo ante Chile, tuvo que ser dirigido por Alexis Mendoza.



"Imagínate, así es el fútbol. Me toca volver al Mundial dirigiendo como titular, me despedí como capitán", dijo Alexis a EL HERALDO en 2010 al consultarle sobre la experiencia.



De 56 años, capitán de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994, el barranquillero está actualmente considerado para ser entrenador también entrenador del Atlético Nacional y el América de Cali en su país.

"Del América me hablaron una vez, pero no lo volvieron a hacer", dijo a medios colombianos esta semana.



De un enorme parecido con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, Alexis dirigió por última vez este 2018 al Júnior de Barranquilla, equipo con el que logró ser además subcampeón colombiano en 2015. Como entrenador solitario también ha sido titular en el Alianza Petrolera colombiano e Independiente del Valle de Ecuador.





Alexis se separó de Reinaldo Rueda en 2014, cuando finalizaron su contrato con la selección de Ecuador. Alexis creyó que era hora de tomar retos por separado. Rueda en tanto se fue al Nacional con el que ganó todo en América y luego al Flamengo, con todo su cuerpo técnico.



Pero el fútbol es jodido y caprichoso. En 2015 Nacional y Junior se pactaron para jugar la final de Copa y la final de Liga. La Copa la ganó Alexis, la Liga se la quedó Rueda. Y como el fútbol nunca deja ser de jodido, en caso de que Alexis sea finalmente nombrado en la H, su debut como DT oficial sería en noviembre ante Chile... ante Reinaldo Rueda.