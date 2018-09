Estalla la guerra entre reguetoneros: Anuel AA y Cosculluela se dicen de todo

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Una verdadera tiradera se tienen los reguetoneros Anuel AA y Cosculluela.

Todo inició con un mensaje de Cosculluela hacia Anuel AA en uno de sus Instagram Stories en el que se burlaba de los pezones del recién salido de la cárcel.

Esta es la imagen de la polémica.



“Cuando caíste preso eras Anuel Doble A, pero ahora que saliste eres Anuel Doble A, ¡cabrón, esas tetas!”, haciendo referencia a una foto que el reguetonero publicó en su cuenta de Instagram. Eso fue solo el inicio, en otro post se refirió a Anuel como “kako tetilla”.

Anuel al ver lo que su compañero de género publicó no tardó en responder a través de sus redes sociales y recordó: “yo no soy Tempo, pescabicho”. Con esas palabras le indicó a su enemigo que no se dejaría hacer lo mismo que le hizo a Tempo cuando salió de la cárcel.

El mensaje de Anuel causó malestar entre los seguidores de Tempo, por lo que unas horas después de su primera publicación refiriéndose al tema aclaró que “Tempo es mi hermano, jamás pienses que yo le falté el respeto (…) es que el rasca bicho este de Coscu se aprovechó de que el brother hizo 11 años y le tiró estando fuera de cancha”. Ah, y se “cagó en la madre” del jefe de Rottweilas Inc.

Posteriormente Anuel también acusó a Cosculluela de ser un "soplón" por las acusaciones en contra de sus expareja Gina Moreno relacionándola con un narcotraficante.



A lo anterior el puertorriqueño respondió que él no era un "soplón" y publicó unos documentos privados que posee y que señalan a Anuel como informante de la policía para recudir su pena.

En ese ir y venir de comentario se ha armado una gran pelea en las redes sociales que ya lleva más de un día, misma que salpicó al cantante Kendo Kaponi, actualmente recluido en la cárcel.