Así están los partidos de los legionarios hondureños para este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre los partidos de los legionarios hondureños que más destacan para este fin de semana están el clásico de la Liga de Costa Rica del LD Alajuelense vs Saprissa, FC Dallas vs Houston Dynamo y Lobos BUAP vs América.



Los jugadores catrachos tendrán acción en la Liga México, de Costa Rica, en Escocia, en la segunda división en España y la MLS de Estados Unidos, Liga de Bélgica y Portugal, este 1 y 2 de septiembre.

Vea: Horarios de los partidos del Torneo Apertura 2018-19 de la Liga Nacional



Partidos para este sábado 1 de septiembre:

Seattle Souders vs Kansas City: El equipo de Roger Espinoza tendrá acción a las 2:00 de la tarde hora de Honduras, en el Estadio CenturyLink Field (Seattle, Washington) por la Liga MLS de la primera división de los Estados Unidos.



El Kansas se encuentra en el segundo puesto de la tabla general de la Conferencia del Oeste en la Liga MLS de los Estados Unidos.



FC Dallas vs Houston Dynamo: El defensor central Maynor Figueroa se enfrentará a sus compañeros de Selección Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García a las 8:00 de la noche hora de Honduras, en el Toyota Stadium (Frisco, Texas).



El Dallas se ubica en la primera posición de la tabla general de la Conferencia de Oeste, mientras que el Houston en el puesto número diez de la misma conferencia.



Lugo vs Numancia: La escuadra del catracho Jonathan Mejía se enfrentará a las 8:00 de la mañana, hora de Honduras, por la jornada tercera de la segunda división de España, en el Estadio Anxo Carro (Lugo).



El Lugo se ubica en el número 15 de la tabla general con un punto, en la segunda división.



Tenerife vs Deportivo La Coruña: El hondureño Bryan Acosta jugará con su equipo a las 12:30 del mediodía hora de Honduras, en el Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz (Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), por la jornada cuatro de la segunda división de España.



El Tenerife se ubica en el puesto número 11 de la tabla general de la segunda división, con dos puntos.



Partidos del domingo 2 de septiembre:

LD Alajuelense vs Deportivo Saprissa: En la primera división de Costa Rica, el equipo de los legionarios hondureños Alexander López, Roger Rojas y Luis Garrido, se medirá al los Morados por el clásico costarricense, por la jornada siete.



Este partido será a las 11:05 de la mañana hora de Honduras, en el Estadio Alejandro Morera Soto (Alajuela). En la tabla general de la Liga de Costa Rica, el Alajuela se ubica en la posición número tres con doce puntos.



Celtic vs Glasgow Rangers: La escuadra del lateral izquierdo Emilio Izaguirre jugará a las 5:00 de la mañana hora de Honduras, como local en el Estadio Celtic Park (Glasgow), duelo por la cuarta jornada en la primera fase del torneo 2018-2019.



El Celtic se ubica en la segunda posición de la tabla general de la Liga de Escocia con seis puntos, a solo tres unidades del líder.



Lobos BUAP vs América: La escuadra de los legionarios catracho Michaell Chirinos y Félix Crisanto disputará este partido a las 3:00 de la tarde, hora de Honduras, en el Estadio Universitario BUAP (Puebla), por la jornada ocho de la Liga MX.



Los Lobos se ubican en el puesto número 17 de la tabla general de la liga de la primera división de México.



Nacional vs Benfica: El equipo de los hondureños Wesly Decas y el delantero Bryan Róchez jugará a las 11:30 de la mañana hora de Honduras, en el Estadio da Madeira (Funchal (Ilha da Madeira)), por la jornada cuatro.



El Nacional se encuentra en la pocisión número 13 con tres puntos en la tabla general de la primera división de Portugal.



Anderlecht vs Antwerp: La escuadra del mediocampista catracho Andy Nájar se medirá a las 6:30 de la mañana en el Stade Constant Vanden Stock (Bruxelles (Brussel)), por la jornada seis.



El Anderlecht está ubicado en el tercer puesto de la tabla general de la primera división de Bélgica.