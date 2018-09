Hogares Crea, rescatando almas de las calles y las drogas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las pocas oportunidades que tienen los jovénes en Honduras los obliga a buscar un refugio en las calles, en donde son presa fácil para ser utilizados por grupos sociales que carecen de afecto y valores morales.



El detrimento de la familia, en los hogares hondureños, contribuyen a que esta crisis aumente cada día más, sin que se convierta en un tema de interés nacional.



Sin embargo, en el 2003 nace un proyecto enfocado en la niñez llamado Hogares Crea, su presidente y fundador, don Jorge Mahomar, inició este sueño de rescatar a miles de jóvenes de las calles en Honduras.

Jorge Mahomar presidente y fundador de Hogares Crea Honduras.







"Habíamos oído hablar del tratamiento de Hogares Crea a nivel mundial y nos llamó la atención, ya que el sistema para tratar problemas de adicciones es muy efectivo, y nadie se había enfocado en este tipo de personas", fueron las palabras de don Jorge al consultarle sobre este proyecto.



Además, nos contó que había un 'vacío' en este sentido, y sus 14 modalidades de terapia asegura que son muy efectivos para rescatar a un joven.



El tratamiento que se brinda en Hogares Crea, según Juan Carlos Padilla, director de estos centros a nivel nacional, se basa mucho en la parte espiritual, académica, habilidades para la vida y por supuesto la reinserción social, principal objetivo de este centro.

Juan Carlos Padilla, director a nivel nacional de Hogares Crea en Honduras.







En nuestro recorrido, ingresamos a un centro encargado de adolescentes para niñas, donde conocimos una historia de éxito a través de este programa.



-Testimonio-



'Sofia', a quien llamaremos así para proteger su seguridad, nos contó que su estadía en Hogares Crea niñas ha sido de mucha ayuda para ella y su familia.



¿Comó llegó a Hogares Crea?

Mi mami es una adicta a las drogas y pues ella me traía aquí, me gustó tanto que decidí quedarme para seguir estudiando.



¿Comó ha sido el proceso de rehabilitación?

Un poco difícil, por no ver a mi mamá, pero nunca me rendí, estoy en séptimo curso, me siento inteligente, además le han ayudado mucho a mi familia y hermanos.



¿Qúe se aprende estando en este lugar?

Mucho, nos enseñan inglés, manualidades, valores espirituales y morales.



¿Cuál es su mayor sueño al terminar el programa?

Sueño en convertirme en aeromosa, y estar con mi familia.



¿Qué le diría a los jóvenes adictos a las drogas?

Primero dejar todo en manos de Dios, yo pensaba que era difícil, pero aquí nos dan herramientas y realmente se puede salir, solo es proponerse una meta.



-Segunda mamá-



Ingrid Sevilla, encargada del Hogar Crea de niñas, nos contó que practicamente es una madre para ellas "la verdad que sí, soy su mamá, y como toda madre corrijo y premio por su esfuerzo a las niñas", aseguró con una sonrisa.



Además, miembros de la iglesia Católica y evangélica ponen su granito de arena en la contribución de dicho programa y personas de buen corazón que se suman a esta lucha social.



La inspiración de esta organización es rescatar a más de 70 mil jovenes que se encuentran en riesgo social en las calles de Honduras.