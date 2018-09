La Academia: Katheryn Banegas tenía una tierna relación con su abuelo fallecido

CIUDAD DE MÉXCIO, MÉXICO.- Katheryn Banegas salió un domingo de Honduras para cumplir uno de sus más grandes sueños, convertirse en cantante, sin imaginar que ese día por la mañana sería la última vez que vería con vida a su "Don Betío", como le llamaba cariñosamente a su abuelo paterno.

Las últimas palabras que escuchó de su segundo padre fueron: "Katheryn yo te bendigo, te amo mucho". Luego rompió en llanto porque muy en el fondo sintió que no la volvería a ver.



EL HERALDO se comunicó con los padres de la sureña, quien se enteró que su abuelo, al que ella tanto mimaba y adoraba, murió un día antes del séptimo concierto de La Academia.



La noticia se la dio a conocer uno de sus maestros del programa y ella no pudo contener el llanto por no poder estar junto a su "papi Beto" cuando dio su último suspiro.

Su padre, Don Ever, confesó que Katheryn y su abuelo tenían una relación tierna, amplia y de mucha confianza, ya que la guapa catracha fue criada por él.



"Se moría de preocupación cuando él estaba enfermo, Katheryn lo "chinchoneaba" (mimaba)", reveló el papá de la sureña.



Asimismo, confesó que un día antes de morir, Humberto Banegas Bonilla (abuelo), pedía ver a su "niña", como la llamaba de cariño.



Don Humberto decía: "Katheryn yo te ocupo, Katheryn venite". Horas más tarde murió a los 74 años por complicaciones de una trombosis pulmonar.



El papá de la artista hondureña dijo que le pidió a la producción de La Academia que no le dijeran nada antes del concierto, para que no se afectara su presentación.