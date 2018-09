Zonas de Honduras que no tendrán energía este martes 28 de agosto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa de Energía Honduras publicó la lista de colonias donde habrá cortes del servicio eléctrico este martes 28 de agosto.



Las zonas centro y norte del país son las que se verán afectadas por los trabajos que realizarán las cuadrillas.



Aquí el listado:

Distrito Central de 8:00 am a 4:00 pm

Walmart

Pricesmart

Residencial El Sauce

Ransa

Centro de Cerámicas

Gasolinera Puma, anillo periférico



De 8:00 a 8:15 am y 3:45 a 4:00 pm

Parte de Residencial Las Uvas

Parte de Colonia Las Hadas

Parte de colonia Los Ángeles

Colonia Modelo

Colonia El Periodista

Colonia Lumias

Villa Santa Mónica

Residencial Los Robles

Naciona de Envases

Llanos del Potrero

UCENM

Colonia Las torres

Confitería Venadito

Granitos y Terrazos

Polymer

Prohcosa

Ecohsa

Colnia Inestroza

Predios del Recreo

Residencial La Cascada

HRVC

Colonia Santa Bárbara

Colonia Roble Alto y Roble Oeste

Copacabana



Valle de San Francisco, Zamorano, de 8:00 am 4:00 pm

Parte del Valle de San Francisco (Haciendas)



Galeras, Zamorano, de 8:00 am a 4:00 pm

Aldea de San Francisco

Aldea SOS

Galeras

Lizapa

Maraita

Manzaragua

Yauyupe

Coato

Güinope

Silisgualagua

San Lucas

Apalipí

San Antonio de Flores



San Pedro Sula de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia Berlín

Barrio Medina (Norte)

Colonia Fernández Guzmán

Colonia Tepeaca

Colonia Aurora

Barrio Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rápido

Mercado Medina

Alucom

Megaplaza

Industrias Panavisión

Clínica periférica IHSS Tepeaca

Colonia La Gran Villa

Cabañas (Norte)

Colonia Modesto Rodas

Colonia Navidad

Colonia San José

Centro Penal

Maderas del Valle

Teletón

Colonia Sabillón Cruz

Colonia Fe y Esperanza

Colonia Morales

Colonia Los Zorzales

Colonia San Jorge

Colonia Morales I, II, II, IV

Colonia Palmira

Colonia Padilla

Aldea Chotepe

Colonia San Juan

Promuca

Plan Maestro de Aguas

Terencio Sierra

Los Ángeles

España

La Bolsa

14 de Julio

La Montañita

Brisas del Canadá

Nena Hernández

Casetas de peaje sur

Lempira #1

La Ceibita



El Progreso de 8:30 am a 3:30 pm

Colonia 12 de junio

Colonia Juan Carías

Colonia Juventino Barahona

Colonia Primero de Marzo

Colonia Corocol 1,2,3

Colonia Covitral

Colonia Paredes

Colonia La Española

Colonia La Libertad

Colonia Berlín

Colonia Ebenezer

Colonia Sitramedhys

Colonia 3 de abril

Colonia Juan Ramón Morales

Colonia Las Golondrinas

Colonia La Pimientera

Flores de Mayo



Choloma, Cortés, de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia Las Pilas

Colonia Sinor

Colonia San Miguel I y II

Quintas San Miguel

Colonia Lomas de Choloma

Colonia Armando Gale

Colonia Sante Fe Central

Colonia Godoy

Colonia Las Torres

Colonia Edilberto Solano

Zip América

Adeca (Kativo)

Brooms and Mops

Toledo Woodwork

Zip Galaxy

Zip Honduras

Aldea Monterrey

Bajos de Choloma

Ethan Allen