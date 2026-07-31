Hondureño recibe ocho años de prisión en Texas tras declararse culpable de agresión sexual contra menor

Texas, Estados Unidos.- Un hondureño originario de La Lima, Cortés, fue condenado a ocho años de prisión en Estados Unidos luego de declararse culpable de un delito de agresión sexual agravada contra una menor de 13 años ocurrido en 2024 en el estado de Texas. El sentenciado fue identificado como Joel Alexander Orellana Ramos, de 21 años, quien recibió la resolución por parte del juez Thomas West, del 19.º Tribunal de Distrito Estatal de Waco, tras un acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía del condado de McLennan.

Según los documentos judiciales, Orellana Ramos admitió su responsabilidad por un delito considerado de primer grado, el cual contempla penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Sin embargo, mediante el acuerdo judicial, se estableció una condena de ocho años de prisión. La investigación señala que la víctima, una adolescente de 13 años, salió de su vivienda y posteriormente se comunicó con el ahora condenado utilizando el teléfono celular de su abuela. De acuerdo con el expediente, el hondureño pasó por ella y la trasladó a otra residencia, donde ocurrió la agresión. El caso fue denunciado después de que la menor acudiera junto a su madre a un hospital de Waco para una evaluación médico-forense. Durante el proceso investigativo, la víctima identificó al sospechoso como "Joel", mientras que las autoridades incorporaron evidencia biológica obtenida durante los exámenes realizados. Además de la pena de prisión, Orellana Ramos deberá permanecer de por vida en el registro de delincuentes sexuales en Estados Unidos.