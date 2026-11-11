Arrestan a hondureño que amenazó con llevar una bomba en vuelo de United Airlines

Luisiana, Estados Unidos.- Un hondureño de 34 años fue arrestado el pasado lunes 9 de noviembre en Estados Unidos luego de protagonizar un incidente de seguridad a bordo de un avión de United Airlines, donde presuntamente afirmó que llevaba una bomba e intentó ingresar a la cabina de mando de la aeronave.

El detenido fue identificado como Rony Alexander Gómez, quien habría generado momentos de tensión durante el vuelo 2174, que cubría la ruta entre Newark, Nueva Jersey, y Nueva Orleans, Luisiana.

De acuerdo con los reportes de las autoridades estadounidenses, el pasajero comenzó a comportarse de manera irracional durante el trayecto y manifestó a los integrantes de la tripulación que llevaba un artefacto explosivo.

Además, el hondureño habría intentado acercarse a la cabina de los pilotos, situación que obligó a activar los protocolos de seguridad ante el riesgo que representaba para las personas que viajaban en el avión.