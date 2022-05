Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este domingo 22 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias zonas de las principales ciudades de Honduras estarán sin energía eléctrica este domingo 22 de mayo, anunció este día la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Los cortes serán en el Distrito Centro y San Pedro en horarios entre las 8:15 de la mañana a las 5:30 de la tarde.

Listado completo de zonas afectadas:

Distrito Central de 8:45 a.m. a 12:45 p.m.

Parte de Bo. La Ronda

Parte de Bo. Guanacaste

Bo. El Edén

Brisas del Picachito

Col. Viera

Casamata

Reparto Abajo

Bo. Reparto Arriba

Col. Canaán

Col. Guillén

Col. Marichal

Col. Bolívar

Col. Villas del Río

Col. Santa Rosa

Col. Suazo Córdova

Col. Mejía

Parque Finlay

Centro de Salud

Col. La Reforma

Bo. Manchén

Embajada EEUU

Avenida La Paz

Supermercados Más x Menos

Bo. San Pablo

Mercado San Pablo

Marina Mercante

Canchas de básquetbol por Escuela José Cecilio del Valle

Zonas aledañas.

Villanueva, Cortés de 8:00 a.m. a 12:00 m.

ZIP Búfalo



Cofradía, San Pedro Sula, Cortés de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Exclusivo de Gesolsa-Generadores Solares SA de C y El Pollito (PLL).

Colonia Vida Nueva

Santa Elena

Villas Campestre

Montelimar

Naco

La Acequia

San Antonio de Majada

Montegrande

Agua Sucia

La Laguna Quimistán

Quimistán

Camalote

Tejeras

San Marcos

El Higuito

Ocotal Tupido

Correderos

San Juan del Sitio

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nuevo

Pueblo Viejo

Santa Cruz

Minas

Lear

Green Valley

Ing. Chumbagua

Envasa

Generadora Los Laureles (Cuyagual)

Colonias: Km. 71

Nuevo Chamelecón

Lempira 1, 2 y 3

La Fortaleza

Casa Quemada

24 de Abril II

San Jorge

Brisas del Valley II

10 de Enero

Cofradía

Rancho Cofradía

Manacal

ZOLI Cofradía

Envasa 1

Brisas de Occidente SPS

Miguel Paz Barahona

Lisandro Paz

Colonia San Jerónimo

Rivera Fajardo

San Bartolo

Los Ángeles

4 de Febrero

Arévalo

San Isidro

Miramontes

Mezcalar

Guadalupe

San Juan Bosco

Tito Consani

Barrio El Campo

La Hoya

Las Flores

Milenium

9 de Mayo l y II

El Paraíso II

Matamoros

Salazar

Las Colinas II Etapa

Villa de los Maestros

Altos de Cofradía l y II

Senderos de Occidente

Colonia Cacao I, II y III

Col. La Victoria

Col. Suvahn.

San Pedro Sula 8:30 a.m. a 5:30 p.m.



Barrio Concepción

Barrio Santa Anita

Barrio Santa Ana

Barrio San Fernando (oeste)

Col. Ruiz (este)

Barrio Morazán

Colonia Las Vegas

Colonia Esquipulas

Residencial Andalucía

Colonia Ideal

YKK Honduras

ACOSA

Diunsa Super Store

Pizza Hut

Popeyes TGI

Fridays

Little Caesar

Supermercado La Colonia salida a la Lima

Estadio Jaime Villegas

Campo de Fútbol Sergio Amaya

DIACERO

Centro de Salud Miguel Paz Barahona

Barrio Medina (Norte)

Barrio Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rápido

Mercado Medina

Barrio El Hipódromo

Barrio Barandillas (Sur)

Colonia Smith (Sur)

Col. Alameda

Barrio San Fernando (Norte)

Col. Ruiz

Col. Geisha

Maheco

Edificio La Plaza

Catisa

Hotel San Pedro

Ferretería Nacional

Zona Peatonal

Correo Nacional

Calle del Comercio (3 Ave. 4-9 Calle S.O.)

Policía Nacional Primera Estación

Col. Universal

Residencial La Florida

Parque Industrial El Barón

Hospital y Clínica del Ojo

Colonia Odilón Ayestas

Anexo La Florida

Seaboard Marine

Col. El Limonar

Col. Carmen Inva

Col. Villas del Carmen

Colonia Reparto del Carmen

Col. Nueva Esperanza

Colonia Fernández Guzmán

Col. Tepeaca

Col. Aurora

Alucom

Megaplaza

Industrias Panavisión

Clínica Periférica IHSS Tepeaca

Navidad

Modesto Rodas

Cabañas

Gran Villa

La Libertad

TELETÓN

Col. Pastor Zelaya I y II

Bo. Cabañitas

Col. Flor del Valle (este)

San José Cahsa

Col. El Triángulo

Col. Goybi

Cottonwise

Col. Valle de Sula (este).