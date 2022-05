Zonas de Honduras que estarán sin energía eléctrica este martes 3 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) realizará trabajos de mantenimiento general del circuito este martes 3 de mayo en distintos sectores del país, por lo que el servicio eléctrico será interrumpido por varias horas en algunas zonas.

Los cortes irán entre las 8:15 de la mañana y las 5:30 de la tarde, mientras que en otros sectores serán interrupciones más breves.

Zonas afectadas:

Puerto Cortés de 8:30 AM a 12:30 M.

Barrio Copén

Barrio La Curva

SuperMall

Estadio Excélsior

OPC

Puerto Cortés de 8:30 AM a 4:30 PM.

Puerto Cortés

Barrio El Centro desde 2 calle oeste a 13 calle este

Sexta Avenida

Barrio Copén

Barrio Buenos Aires cuarta avenida desde 12-19 calle

Zona Libre 17 naves

Patio de Contenedores Refrigerados ENP

Municipalidad de Puerto Cortés

Barrio La Curva

Banco Atlántida.

El Progreso, Yoro de 8:15 AM a 4:15 PM

Residencial Guanacaste

Colonia Santa Fe

Residencial Jardines de la Perla

Residencial La Perla

Centro Universitario Regional Progreseño CURPRO

Zonas aledañas.

San Francisco de Yojoa de 8:30 AM a 4:30 PM

San Francisco de Yojoa

Quebradas de Agua

Fundación AHLE

Parte de aldea Oropéndola

Zonas aledañas.

Trujillo, Colón de 8:30 AM a 5:30 AM

Honduras Aguán

Margen Izquierda Río Claro

Quinto Batallón

Agropalma

Los Leones

Aceydesa

San Antonio

Cuyamel

Santa Elena

El Higuerito

Tumbador

Marañones

Nueva Marañones

Guadalupe Carney

Silin

Moradel

Castilla

Puerto Castilla

ENP

Standar Fruit Co.

Base Naval

Barrio El Centro

Río Negro

El Cerrito

Colonia Eduardo Castillo

La Quinta

El Centro

Limonal

El Naranjal

Buenos Aires

Conventillo

La Bolsa

Miramar

18 de Mayo

Cristales

Barrio San Martín

Colonia Sixto Cacho

Colonia Manuel Bonilla

Sector de la Playa

Colonia 19 de Abril

Jericó

Colonia Los Maestros

Capiro

Centro

Hospital Salvador Paredes

Centro Penitenciario

Municipio Santa Fe

San Antonio

Guadalupe

Playas de Mojaguay

Cunda

Hidroeléctrica Betulia

Betulia.

