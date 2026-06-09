Separan a directora de la Penitenciaría de Támara por investigación de fondos

La decisión fue adoptada como una medida preventiva para facilitar las indagaciones que realice la Inspectoría General, luego de que surgieran señalamientos sobre un supuesto faltante millonario que, de acuerdo con versiones preliminares, podría ascender a varios millones de lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, coronel Juan Carlos Osorto Castillo , fue apartado temporalmente de sus funciones mientras las Fuerzas Armadas desarrollan una investigación administrativa relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos económicos.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo , confirmó que el oficial se encuentra en condición de disponibilidad mientras se recopila la información necesaria para determinar si existen fundamentos en las denuncias que han circulado públicamente.

Según explicó el vocero, la separación del cargo no representa una declaración de culpabilidad, sino una acción orientada a garantizar que el proceso investigativo se desarrolle sin interferencias y bajo el respeto al debido proceso.

Fajardo detalló que la Inspectoría General será la encargada de verificar si hubo alguna irregularidad administrativa durante la gestión del coronel al frente del centro penitenciario. En caso de comprobarse responsabilidades, se procederá conforme a la normativa institucional vigente.

Asimismo, indicó que si durante las pesquisas se identifican posibles hechos constitutivos de delito, la documentación será remitida al Ministerio Público para que continúe con las legales correspondientes.