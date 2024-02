Secretaría de Ricardo Salgado no atiende solicitudes desde hace más de 3 meses

La solicitud de información se venció y no se notificó que sería enviada a prórroga, por lo que en la Secretaría afirmaron que Sierra Folgor no estaba trabajando por temas de salud.

Este día, EL HERALDO visitó las oficinas de la institución manejada por Ricardo Salgado y en recepción respondieron que “el oficial de información fue operado y por eso no se le ha respondido, solo él puede hacer tal gestión”.

No obstante, ante los más de tres meses de no responder solicitudes, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no se ha pronunciado al respecto con relación a esta Secretaría y la no entrega de información que debería ser pública.