Salvador Nasralla suspende Moisés Ulloa del despacho del designado presidencial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Suspendido del despacho del designado presidencial Moises Ulloa anunció la noche de este jueves Salvador Nasralla después del polémico caso de acoso sexual y laboral que involucran al primer sujeto.

“Moisés Ulloa queda suspendido momentáneamente del cargo que ocupa en el despacho del designado presidencial Salvador Nasralla, por el tiempo en el que se lleve a cabo la investigación”, informó el presentador de televisión en un comunicado.

Esto sucede después de que Karen Rodríguez, la exdirectora del despacho del designado presidencial de Nasralla, denunció por acoso sexual y laboral a Moisés Ulloa, delegado en materia anticorrupción de esa oficina.



VEA: Honduras solicita en extradición a Fernando Suárez, implicado en caso “Pandora”

En un video difundido en las redes sociales, Rodríguez aseveró que Ulloa, considerado la mano derecha de Nasralla, comenzó a enviarle mensajes indebidos en diferentes horas del día, incluyendo las madrugadas, en los que “constantemente me solicitaba fotografías íntimas y me insinuaba que hiciéramos cosas indebidas para la relación laboral que teníamos”.

Mientras tanto, Nasralla en su comunicado aclaró que “por una discusión ocurrida en junio hubo agresión física, psicológica y verbal entre ella y otra empleada del Despacho, se determinó como consecuencia de este altercado, el despido de la otra persona involucrada y se removió del cargo a la arquitecto Karen Rodriguez, asignándole en otra área para mantener estable el ambiente laboral”.

”A finales del mes de Julio, se consideró realizar una reestructuración del personal en el Despacho, el cual incluyó el despido de Rodríguez por asuntos relativos a las responsabilidades laborales y en ningún caso por recomendaciones del licenciado Moises Ulloa”, agregó.



ADEMÁS: Maestros jubilados no aceptan mecanismo de pago de las 60 rentas de Inprema

Asimismo, Nasralla instó a las autoridades a que sigan con la investigación para aclarar los hechos.

Posiciones

“Mi conducta de toda una vida e inocencia se puede constatar de forma irrefutable, por lo que tengo la tranquilidad y certeza que la verdad quedará evidenciada en este capítulo que únicamente busca dañar nuestra imagen”, manifestó Ulloa a través de un comunicado.

Sin embargo, la denunciante explicó que “honestamente me empecé a sentir incómoda cerca de él porque ya tenía tres meses de estar sufriendo acosos. Me empecé a sentir insegura con mi trabajo, a tal punto que ya no quería acercarme a él”.

DE INTERÉS: En menos de 24 horas fallecieron tres personas por covid-19 en Santa Rosa de Copán

Proceso

La Fiscalía Especial de la Mujer admitió la denuncia interpuesta por la señora Karen Rodríguez contra Moisés Ulloa, por acoso sexual y laboral, y comenzó realizar la diligencias de investigación del caso.

Entre las primeras pesquisas de investigación, la víctima será sometida a una serie de pruebas psicológicas, se realizará un vaciado telefónico y se le tomará una declaración con toda las pruebas que ella tiene, según informó Yuri Mora, portavoz de la Fiscalía.

Al finalizar este proceso, el Ministerio Público citará al denunciado Moisés Ulloa, para que rinda su declaración ante los fiscales especiales, y si detectan indicios de que los ilícitos se cometieron, la denuncia será judicializada ante los tribunales.