Redondo sigue sin cumplir con manutención de su hija

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), además de bloquear de las redes sociales a su expareja, Alejandra Bustillo, tiene 20 meses sin cumplir con la manutención de la hija que tienen en común.

No solo esto, el congresista también amenazó de muerte a Bustillo, según lo denunció ella misma en una entrevista concedida a Radio Cadena Voces.

“Cuando tenía seis meses de embarazo le ofrecieron la presidencia del Congreso Nacional, él me dijo que me fuera para Estados Unidos, me envió de Guatemala y ahí le había pagado a alguien para llevarme a México, donde me entregué a migración”, afirmó.