¿Por qué está caído el sistema de divulgación de resultados del CNE y cuándo se restablecerá?

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños dejaron de ver los resultados preliminares a nivel presidencial, municipal y de diputaciones desde la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde tempranas horas de este 1 de diciembre. En una entrevista con CNN, la consejera Cossette López sostuvo que se trata de una falla proveniente del proveedor, pero que espera que el sitio web vuelva a funcionar "mañana por la mañana". "No existió ninguna decisión al respecto. No es una voluntad expresa del Consejo Nacional Electoral. Es literalmente una falla técnica en la plataforma de divulgación misma, sobre la cual nosotros ahora estamos auscultando y exigiendo", dijo López. Sostuvo que el sistema estaba destinado a funcionar desde las 5 de la tarde, cuando inicia la transmisión de la primera acta, y así fue hasta cerrar a las 6 de la mañana, momento en que se procesó todo lo transmitido y se hizo una pausa.

La consejera confirmó que se reunirán con el proveedor del servicio a las 9:30 de la noche de este 1 de diciembre: "En eso estamos trabajando ahora mismo, nos han dicho que posiblemente mañana en la mañana esté solucionado, pero obviamente no queremos que se repita el episodio". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El periodista Fernando del Roncón, de CNN, preguntó: "¿Pero de aquí a mañana, si regresa ese servicio de resultados? Y ya hay un cambio drástico, ya sabe a la que se va a armar". López sostuvo que "Estamos absolutamente conscientes, pero también estamos creando suficiente información como para poder proporcionarle con tranquilidad a la gente los datos. Le quiero decir algo: nuestro sistema es físico, nosotros tenemos papeletas y tenemos actas". Sobre el sistema de divulgación, la consejera explicó que se han registrado dos caídas, pero que eso no significa que se haya dejado de trabajar, ya que ese solo es el sistema de divulgación. Reconoció que el sistema de divulgación es importante en unos resultados presidenciales tan reñidos como los actuales, donde Nasry Asfura, candidato nacionalista, solo supera por unos 500 votos a Salvador Nasralla del Partido Liberal. "Nosotros tenemos tres sistemas distintos: uno que opera en cada centro de transmisión, otro que opera para que tengamos un consumo interno de datos y otro que es el de divulgación (el que está fallando). El de consumo interno de datos es el que se conjuga con el sistema de transmisión y este estuvo funcionando hasta las 6 de la mañana, de conformidad con lo que establece la ley", explicó.

¿Qué pasó con el sistema y desde cuándo no funciona?

La consejera confirmó que la página se ha caído en dos ocasiones este 1 de diciembre: "Desde la mañana, cuando yo estuve a las 7 monitoreando, ya estaba restablecida porque a las 4 de la mañana estaba caída. Yo seguía haciendo el monitoreo. A las 7:30 estaba restablecida y nuevamente a las 11 de la mañana ya no teníamos servicio, y esto se ha prolongado hasta ahora". La caída en el sistema se debe al proveedor: "Hay una ralentización y, en términos objetivos, sin ningún sesgo, eso es lo que está sucediendo". Asimismo, confirmó que los partidos políticos tienen en crudo las actas.