Partido Nacional asistiría a sesión extraordinaria a “cuidar sus curules”

Los nacionalistas no darían su voto en la aprobación del paquete de amnistías, aprobación del Presupuesto General 2024 y la elección de la Junta Directiva para los próximos dos años.

“Cubriremos los curules y que ellos alcancen los votos que tienen porque nos manifiestan que dicen que tienen casi 70 votos”, declaró Zambrano, advirtiendo que no emitirán su voto ni opinión en cualquiera de los puntos a tratar en la agenda legislativa.

En ese sentido, aceptó que desde el oficialismo contaban con los votos suficientes para aprobar el Presupuesto General 2024 y la nueva Junta Directiva, en la que no estaría incluido ningún congresista del diputado nacionalista.

Por su parte la congresista María Antonieta Mejía confirmó previo a iniciar la sesión que “sólo iremos a cuidar los curules precisamente para que los hechos pasados no se no se vuelvan a suscitar y no nos usurpen nuestros curules”.