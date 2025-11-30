Monseñor José Vicente Nácher: Doble rodillas a Dios para encomendar a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos antes de que se diera el pitazo inicial para el inicio de las elecciones generales en Honduras, el monseñor José Vicente Nácher se hizo presente en la Nashville School, en la colonia Lara de Tegucigalpa, para ejercer el sufragio.

Siendo el primero en el centro de votación, Nácher dijo que llegó temprano para cumplir con su derecho y responsabilidad, y posteriormente movilizarse a la misa de las 8:00 de la mañana. “Hay tiempo para todo hoy”, expresó. “Mis costumbres son de madrugar y aquí estamos con mucha ilusión, con un buen clima, y eso también es algo agradable. Esperamos que hoy sea un día hermoso, un día en el que podamos ejercer nuestro voto con toda normalidad”, agregó.

Vicente Nácher reveló que antes de asistir a las urnas dobló sus rodillas ante Dios y la Virgen de Suyapa para rezar y encomendar a Honduras. Reiteró que confía en que será "un día hermoso en el que cada quien va a expresar su voluntad, la que sea, todas son respetables". "El pueblo hondureño es tan sabio, tan bueno, tan responsable... Hay muchos que se han movilizado desde lejos; mi admiración y reconocimiento por el esfuerzo que realizan los ciudadanos para ejercer su voto de manera responsable y tan valiente", puntualizó. Este domingo 30 de noviembre de 2025, más de 6.4 millones de hondureños habilitados para votar deben acudir a las urnas para elegir al nuevo presidente de Honduras, diputados del Congreso Nacional y alcaldes de cada municipio del país.