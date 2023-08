“Dios sabe lo que hace”: los mensajes de David Argeñal, hijo del pastor Misael Argeñal, antes de fallecer

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mensajes de fe y esperanza posteó en su cuenta de redes sociales , David Jonathan Argeñal Rosa , hijo mayor del reconocido pastor Misael Argeñal, días previos a su sensible fallecimiento, que deja consternados a sus familiares y conocidos.

Cinco días después, el pasado -16 de agosto- realizó una penúltima publicación donde nuevamente hacía alusión a Dios y la fortaleza que había traído a su vida pese a las circunstancias: “Nunca me voy a olvidar, de como Dios me abrazó cuando se me caía el mundo”.