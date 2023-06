Maribel Espinoza a Mel Zelaya: “Usted es solo un asesor y no debe suplantar a la presidenta”

“Yo no he violado ni violaré la Constitución de la República porque soy profundamente una demócrata; fui víctima del golpe de Estado de 1963 y no ando llorando por ello pero defiendo con determinación la Constitución; no pertenezco y tampoco ayudo al crimen organizado que hizo posible que narcos hasta dejaran abandonados aviones en Honduras y tampoco soy mencionada por narcotraficantes en Nueva York y no pertenezco a la oligarquía (nunca he estado en el poder), ni soy terrateniente, ni soy corrupta, ni he vivido, ni vivo, y tampoco mi familia, de la cosa pública”, indicó.

“Soy una ciudadana más, a quien fuerzas oscuras le construyen una mentirosa historia para desacreditarme porque defiendo auténticamente la democracia, el Estado de Derecho. No tienen otra forma, porque no tienen como negociar la acostumbrada impunidad”, agregó.