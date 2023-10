Maribel Espinoza denuncia que le negaron ingreso al Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional difundió un video de las cámaras de seguridad donde se aprecia a la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, ingresando a las instalaciones del Hemiciclo, tras denunciar que su ingreso fue negado.

Espinoza aclaró que por sus reclamos, la dejaron ingresar a su oficina, sin embargo, nuevamente le negaron el acceso, pero esta vez a cafetería.

Me estaban impidiendo el ingreso a las oficinas del Congreso Nacional y luego de mis reclamos me dejaron entrar; ahora me han impedido ingresar al área de cafetería del Congreso Nacional por “órdenes superiores”, acusó la congresista del PSH.