Génesis Ramírez: “Mi madre iba migrando por querer salvar su vida, yo tenía 8 años”

“Ella iba migrando por querer salvar su vida, porque a ella la buscaban para asesinarla. Su pareja, el papá de mi hermano (padrastro de Génesis), caminaba en cosas ilícitas y como no pudieron encontrarlo a él, la buscaban a ella”, narra la hondureña.

Doña Julia salió de Honduras en compañía de su cuñado Francisco Soriano y la esposa de este y lograron cruzar la frontera y llegar cerca de Carolina del Norte, Estados Unidos. Ya en ese lugar, doña Julia tuvo un fuerte altercado con su cuñado y decidió regresar a Monterrey, México.

En esa ciudad del norte de México, Julia se estableció y conoció a un mexicano de nombre Juan Carlos, con quien tuvo una relación marital durante cinco años.

Génesis cuenta que “durante esos cinco años estuvimos en comunicación con mi mamá, hasta el 2012”.

El 17 de agosto de 2012, Génesis y su parientes llamaron a Juan Carlos para saber de su madre, pero no lograron hablar con ella, aduciendo que no estaba.

“Le pregunté que dónde estaba mi mamá y él me dijo: no mija, cuando venga tu mamá yo te la paso, porque ahorita anda en turno; le seguimos llamando el siguiente día, el tercer día, el cuarto día y hasta el día de hoy no volvimos a saber nada de ella”, manifiesta la jovencita.

