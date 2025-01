Ley de Búsqueda espera dictamen del Poder Judicial para ir al CN

4

Pese a los esfuerzos por tener esta norma con la mayor prontitud, eso no ha sido posible debido a que el Poder Judicial (PJ) no ha emitido su dictamen o no se ha pronunciado sobre las reformas a los Códigos Penal, Civil y Laboral que tendrían que realizarse, ya que son parte de las propuestas incluidas en el proyecto de ley.

Daniela Palacios, asesora jurídica en temas sobre desaparición de personas del CICR en Honduras, explica que estas propuestas ya plasmadas en el proyecto de ley son necesarias para poder tener una búsqueda acertada y atender a las familias de los connacionales.

“El proyecto de ley propone reformas en el Código Penal: de incluir las desapariciones cometidas por particulares, en el Código Civil: la figura de declaración de ausencia; por que actualmente el Código Civil sólo reconoce la declaratoria de muerte presunta”, detalló Palacios.

El artículo 140 del Código Penal vigente tipifica el delito de desaparición forzada, pero este se enmarca cuando ese dolo es cometido por un funcionario o agente del orden estatal y no por particulares. Ahí radicaría uno de los agregados a este Código; incluir cuando sea perpetrado por personas particulares.

En el caso del Código Civil, esta Ley de Búsqueda de Desaparecidos recomienda que la figura de declaratoria de muerte presunta sea reemplazada por la declaratoria de ausencia. “Es difícil como familiar decir: ¿Sigo buscando a mi familiar o qué hago? ¿Declaro presuntamente la muerte de mi familiar para poder acceder a sus bienes, pero entonces?, ¿Cómo le pido a la autoridad que busque a alguien que ya fue declarado muerto”, arguye Palacios.

El Código Civil, en su artículo 84 establece que la declaración de una muerte presunta procede cuando ha pasado un período de cinco años desde la última noticia del desaparecido. Los familiares de los hondureños desparecidos, proponen en su proyecto de ley que este lapso de declaratoria de ausencia se reduzca entre tres a seis meses, después de la última noticia de su pariente.