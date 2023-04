Juan Jiménez Mayor: “No hay que reformar la Constitución para que llegue la CICIH”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque todavía no se sabe cuándo llegará al país, el gobierno se encuentra en el proceso de negociación e instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) , organismo que es auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se necesitan analistas financieros, analistas de vinculación criminal y hay que entender que los delitos de corrupción son delitos en escenarios cerrados, es decir, delitos donde probablemente no vamos a encontrar huellas... No vamos a encontrar muchos elementos probatorios y hay que construirlos, seguir la ruta del dinero.

Mi impresión es que el país necesita una comisión internacional porque cuando estuvimos acá comprobamos la importancia de una misión para poder desarrollar capacidades, sobre todo en el Ministerio Público, con tareas de investigación complejas, ya que las estructuras de corrupción que hay en Honduras no se pueden combatir con los métodos tradicionales de investigación fiscal.

En el Congreso se presentó un proyecto para reformar las Constitución y darle atribuciones a la CICIH.

No estoy de acuerdo con esa visión, creo que las autoridades deben mantener sus competencias y que la misión sea un elemento que se asocie con los fiscales, pero que no reemplace en ningún momento a los fiscales. Cualquier iniciativa vinculada a una misión no debe ser invasiva ni sustituir a las autoridades del país, sino que debe trabajarse conjuntamente.

Yo trataría de simplificar el proceso de llegada de la CICIH, no hay que reformar la Constitución para que llegue la CICIH, o por lo menos no busquemos complicarnos las cosas; hagamos las cosas más fáciles para que la CICIH pueda llegar lo antes posible e inicie funciones.