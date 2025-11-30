Incidencia caldean los animos en algunos centros de votación

Tegucigalpa, Honduras.- Al filo de las 6:00 de la tarde, cuando varias urnas comenzaron a cerrar para iniciar el conteo de votos a nivel presidencial, se registraron diversas irregularidades denunciadas por hondureños que acudieron a votar este 30 de noviembre. Uno de los casos ocurrió en el Instituto España Jesús Milla Selva, donde pobladores denunciaron que algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) cerraron sus puertas mientras se realizaba el conteo.

En la Escuela Rafael Leonardo Callejas, en San Pedro Sula, ciudadanos señalaron que miembros de las Fuerzas Armadas intentaron cerrar varios centros de votación, pese a la orden del Consejo Nacional Electoral (CNE) de mantener las urnas abiertas hasta las 6:00 p. m. En la Escuela Guatemala, de la colonia Torocagua, miembros de una JRV expulsaron a observadores de las aulas donde se llevaba a cabo el escrutinio, argumentando que debían ubicarse a varios metros de distancia, según lo establece la ley. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) también se caldearon los ánimos tras un enfrentamiento entre miembros de distintos partidos políticos. El incidente inició luego de que la JRV no permitiera votar a una mujer de la tercera edad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "La señora anda nerviosa porque quería votar y le negaron su derecho al voto", expresó una votante que observaba el proceso en la máxima casa de estudios.

Pese a estas incidencias, en la mayoría de las Juntas Receptoras de Votos el conteo se desarrolla con normalidad, y algunas mesas concluyeron el escrutinio a nivel presidencial. Los centros de votación de las elecciones generales en Honduras cerraron este domingo a las 6:00 p. m., tras una prórroga de una hora, aunque los ciudadanos que aún permanecían en fila pudieron ejercer su voto, informó la presidenta del CNE, Ana Paola Hall. Hall agregó que la jornada transcurrió sin incidentes mayores y contabilizó la participación de más de 2.8 millones de votantes, de los más de seis millones habilitados. La presidenta del ente electoral instó además a los miembros de las mesas a facilitar el trabajo de los observadores nacionales e internacionales durante el escrutinio, el cual “es público”.