Horarios de atención en bancos hondureños este martes 24 de diciembre

Las agencias bancarias a nivel nacional operarán en un horario de 9:00 a.m hasta mediodía, mientras que aquellas sucursales ubicadas en centros comerciales estarán atendiendo en un horario de 10:00 a.m a 3:00 p.m

Los horarios de Banpais varían de acuerdo a las distintas agencias a nivel nacional. La mayoría atenderán a sus clientes entre 10:00 a.m a 2:00 p.m, exceptuando siete sucursales que operarán en un horario de 9:00 a.m a 2:00 p.m.

Las agencias de Davivienda atenderán a sus clientes en un horario de 9:00 a.m a 12:00 p.m, mientras que las sucursales en centros comerciales y autobancos estarán abiertos entre 10:00 a.m a 2:00 p.m.

Las oficinas de BAC Credomatic estarán abiertas desde las 09:00 a.m hasta mediodía, mientras que las sucursales situadas en centros comerciales y los autobancos operarán en un horario de 10:00 a.m a 2:00 p.m.

Banco Ficensa tiene estipulado un horario de atención de 9:00 a.m a 1:00 p.m en sus oficinas, mientras que en las agencias dentro de centros comerciales estarán habilitadas entre 10:00 a.m a 2:00 p.m.

Los horarios de atención en Banrural son variados según las agencias bancarias distribuidas a nivel nacional.

Estos pueden comprender de 8:00 a.m a 12.00 p.m, de 9:00 a.m a 12:00 p.m, de 8:30 a.m a 12:00 p.m, de 9:00 a.m a 3:00 p.m e incluso de 10:00 a.m a 3:00 p.m

A continuación, se presentan los horarios presentados por cada sucursal.