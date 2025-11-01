Gustavo Solórzano: "La recusación presentada por Marlon Ochoa es improcedente"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, afirmó que la recusación presentada por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, contra su compañera Cossette López Osorio es “improcedente” y “sin fundamento normativo”, advirtiendo que la medida podría alterar el equilibrio interno e independencia del ente electoral. A través de una publicación en su cuenta de X, Solórzano explicó que, desde una perspectiva jurídica, la recusación “solo puede ser interpuesta por las partes que tengan un interés directo dentro de un procedimiento judicial o administrativo”, y no entre miembros de un mismo órgano.

"Un consejero no puede recusar a otro consejero, ya que ambos integran el mismo órgano y no son partes del proceso, sino quienes resuelven en conjunto", escribió el presidente del CAH. El abogado señaló que la Ley Electoral no contempla ningún procedimiento de recusación entre consejeros del CNE, y que, conforme a los principios de legalidad y tipicidad administrativa, "toda actuación debe sujetarse a lo expresamente previsto en la ley". Agregó que, en ausencia de una regulación específica, podría aplicarse de forma supletoria lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la cual, según detalló, confirma que "un miembro del órgano no puede recusar a otro de su mismo nivel jerárquico". "La recusación presentada por el consejero Ochoa es jurídicamente improcedente, carece de fundamento normativo y contraviene la naturaleza colegiada del Consejo Nacional Electoral", enfatizó Solórzano.

Riesgo para la independencia del CNE

El presidente del CAH advirtió que el trasfondo de esta acción “parece revelar un interés directo en inhabilitar a una autoridad constitucionalmente nombrada, con el propósito de alterar la integración y el equilibrio interno del CNE”, lo cual, dijo, “pondría en riesgo la independencia institucional en un momento decisivo para el país”. Solórzano subrayó que los miembros del CNE representan la pluralidad política y la voluntad popular, por lo que “pretender inhabilitar a una consejera sin causa legal sería una suplantación de la soberanía popular”. “A pocas semanas del 30 de noviembre, todo acto que condicione la participación de un consejero atenta contra la transparencia y credibilidad del proceso electoral”, advirtió. Finalmente, hizo un llamado a respetar el marco constitucional y el principio de legalidad, asegurando que “Honduras necesita instituciones fuertes, imparciales y respetadas”.

