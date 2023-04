Exigirán auditoría al Congreso Nacional sobre entrega de bonos a discreción

El parlamentario, quien discrepó con su compañero de bancada Román Morán Cabrera ante la entrega del fondo departamental bajo el eufemismo de bono de ayudas sociales, denunció a Luis Redondo de entregar dinero de manera discrecional a los diputados afines a él.

“Román, basta, claro que es para comprar conciencias, por que esta vez fue de dedo, él (Luis Redondo) solo le entregó a los afines a él, por eso los suplentes se rebelan contra sus propietarios, por eso cuando estamos, votamos en rojo y cuando no estamos ustedes en verde”, cuestionó Chávez a través de su cuenta de Twitter.

Por la misma vía, Morán le contestó con un post: “Osman, hermano, yo nunca he votado diferente a Ligia Ramos y vos lo sabés, a mí el presidente jamás me ha pedido votar de alguna forma o me ha llamado para obligarme a hacer algo. Desconozco si solo fue a los afines de él y a quienes no. ¿Vos lo solicitaste y te lo negaron?”.