¿A qué horas cerrarán las urnas tras la ampliación del CNE a nivel nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las largas filas de electores por votar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este domingo que la jornada de votación será ampliada por una hora, pasando de cerrar a las 5:00 p.m. a finalizar a las 6:00 p.m.

La medida está respaldada por la Ley Electoral y se aplica tras la decisión unánime de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), mediante el Comunicado No. 049-2025.

El órgano electoral reiteró que, independientemente de la hora oficial de cierre, ninguna JRV podrá finalizar el proceso hasta garantizar que todas las personas que se encuentren en fila al momento del cierre hayan ejercido su derecho al sufragio.

Más de 6.5 millones de hondureños están habilitados para votar en estas elecciones generales, y, hasta las 3 de la tarde, tan solo habían 2,074,208 electores verificados, informó la consejera Cossette López.