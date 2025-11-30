¿A qué horas cerrarán las urnas tras la ampliación del CNE a nivel nacional?

Debido a la falta de hondureños en ejercer su voto, el CNE tomó la decisión de extender la hora de cierre de las urnas en todos los centros de votación

  • ¿A qué horas cerrarán las urnas tras la ampliación del CNE a nivel nacional?

    El CNE reafirmó su compromiso con la participación ciudadana y la transparencia durante el proceso electoral.

     Foto: EL HERALDO
  • 30 de noviembre de 2025 a las 16:32

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las largas filas de electores por votar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este domingo que la jornada de votación será ampliada por una hora, pasando de cerrar a las 5:00 p.m. a finalizar a las 6:00 p.m.

La medida está respaldada por la Ley Electoral y se aplica tras la decisión unánime de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), mediante el Comunicado No. 049-2025.

El órgano electoral reiteró que, independientemente de la hora oficial de cierre, ninguna JRV podrá finalizar el proceso hasta garantizar que todas las personas que se encuentren en fila al momento del cierre hayan ejercido su derecho al sufragio.

Más de 6.5 millones de hondureños están habilitados para votar en estas elecciones generales, y, hasta las 3 de la tarde, tan solo habían 2,074,208 electores verificados, informó la consejera Cossette López.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más