Partido Liberal pide que se extienda votación luego de las 6 de la noche

Desde el CNE afirmaron que la Juntas Receptoras de Votos tienen la potestad de extender el horario de votación

  • 30 de noviembre de 2025 a las 16:00
Partido Liberal pide que se extienda votación luego de las 6 de la noche

Desde el CNE afirmaron que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) pueden extender el horario de votación.

Foto: Estalin Irías - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Integrantes del Partido Liberal pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) extender el horario de votación al menos una hora para que las personas sigan votando.

Mediante una conferencia de prensa, la gerencia de campaña del candidato Salvador Nasralla instó al órgano electoral a no cerrar las urnas a las 5:00 PM.

Elecciones generales Honduras 2025: minuto a minuto de una jornada decisiva

"No queremos que ni un solo hondureño se quede sin votar y hubieron urnas que se abrieron muy tarde, entonces tiene que haber una gran compensación. Lo que estamos pidiendo que se deje votar a todo el que esté en la fila, hasta el último", detalló el dirigente liberal, Arístides Mejía.

Ante ello, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, indicó que es decisión de los miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) alargar los horarios de votación.

"De acuerdo a la Ley Electoral, la jornada de votación finaliza a las cinco pm. Sin embargo, los miembros de las JRV pueden decidir prorrogar una hora la votación", acotó Hall.

Añadió que "todos los electores que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre, pueden ejercer el sufragio. Considerando el derecho al sufragio y la afluencia de votantes que se reporta, las JRV deberían prorrogar la hora de votación".

Ana Paola Hall a Roosevelt Hernández: "En sus manos está dirigir la constitucionalidad por la senda democrática"

Al filo de las 2:00 PM se había registrado 1,495,865 de electores verificados, según indicó Ana Paola Hall.

El censo electoral en estos comicios generales es de 6,522,577 ciudadanos.

