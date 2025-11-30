Partido Liberal pide que se extienda votación luego de las 6 de la noche

Tegucigalpa, Honduras.- Integrantes del Partido Liberal pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) extender el horario de votación al menos una hora para que las personas sigan votando. Mediante una conferencia de prensa, la gerencia de campaña del candidato Salvador Nasralla instó al órgano electoral a no cerrar las urnas a las 5:00 PM.

"No queremos que ni un solo hondureño se quede sin votar y hubieron urnas que se abrieron muy tarde, entonces tiene que haber una gran compensación. Lo que estamos pidiendo que se deje votar a todo el que esté en la fila, hasta el último", detalló el dirigente liberal, Arístides Mejía. Ante ello, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, indicó que es decisión de los miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) alargar los horarios de votación. "De acuerdo a la Ley Electoral, la jornada de votación finaliza a las cinco pm. Sin embargo, los miembros de las JRV pueden decidir prorrogar una hora la votación", acotó Hall. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Añadió que "todos los electores que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre, pueden ejercer el sufragio. Considerando el derecho al sufragio y la afluencia de votantes que se reporta, las JRV deberían prorrogar la hora de votación".