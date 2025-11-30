  1. Inicio
  2. · Honduras

EE.UU. destaca la "gran participación" en las elecciones de Honduras

Estados Unidos resaltó la alta participación en las elecciones hondureñas y llamó a permitir el trabajo de la misión observadora de la OEA

  • 30 de noviembre de 2025 a las 22:23
EE.UU. destaca la gran participación en las elecciones de Honduras

Pasadas las 6:00 de la tarde de este domingo, las urnas se cerraron y comenzó la ardua labor de escrutinio público, voto por voto en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Estados Unidos destacó este domingo la "gran participación" de los hondureños en las elecciones generales para escoger al sucesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

"Seguimos de cerca las noticias sobre la gran participación electoral de hoy en Honduras para las elecciones generales", indicó la Embajada de Estados Unidos en la red social X.

Primer informe preliminar da ventaja a Nasry Asfura en elecciones generales

"Ahora, permitamos que la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) haga su trabajo, para que todas las partes involucradas puedan tener la confianza de que los resultados de las elecciones reflejen la voluntad del pueblo hondureño y no las manipulaciones de quienes intentarían impedirlo", añadió.

Según proyecciones preliminares hacia las 17:00 hora local (23:00 GMT), más de 2,8 millones de hondureños habían ejercido el sufragio, cuando restaba una hora para el cierre de las urnas, con votantes aún haciendo fila.

Los principales contendientes presidenciales son Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, la principal fuerza opositora, respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump; y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también en la oposición.

EE UU pide respetar labor de la OEA y garantizar confianza en los resultados en Honduras

Más de seis millones de hondureños están convocados hoy a elegir al presidente, a los tres designados presidenciales (figuras que funcionan como vicepresidentes), a 298 alcaldes y a 129 diputados al Parlamento local, además de 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

El primer informe preliminar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había anunciado para las 21:00 hora local (03:00 GMT) se ha demorado por casi una hora.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias