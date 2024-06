Elección a la fuerza de directiva en el CN pasa factura a Libre tres años después

“Esto es consecuencia de lo que pasó en la elección de la directiva del Congreso donde por la ruta de violencia y el atropello se impuso a un presidente del Congreso que no pertenece a Libre, la secuela de esto la implosión vino a dar resultados prácticamente casi tres años después”, explicó el analista político, Raúl Pineda.

Está semana el diputado y precandidato del movimiento “Juntos por Honduras”, oficializó su postura y la 14 diputados a fines a sus ideales de separarse de la línea partidaria de Libre y no seguir apoyando la aprobación de leyes que a criterio de Cálix no cumplan con los requisitos demandados en la ley y sean ilegalidades.

De acuerdo al analista, las crisis posteriores a lo interno del partido solamente desnudan que los acuerdos logrados posteriores a la crisis de la elección de la directiva no fueron sólidos.

“El problema que ha tenido Libertad y Refundación es que no han tenido consolidado un diálogo y un acuerdo contundente, digamos la crisis que se dio por la junta directiva se resolvió designando instituciones y firmando un acuerdo que al final no solventó el problema interno”, dijo Luis León, analista político.

Agregó que “Cálix ha sido un dirigente que luego se ha convertido en un opositor y realmente lo que ha aflorado es la evidencia de una separación del grupo de Cálix frente a la línea oficialista porque ellos están consientes que la elección primaria e interna de Libre no va ser un modelo de transparencia, que probablemente los marginen de los cargos de elección”.

De acuerdo a los sectores consultados por EL HERALDO, el fraccionamiento del oficialismo debe servir como reflexión para la oposición a buscar los puntos de coincidencia y comenzar a armar una coalición de cara a los próximos comicios electorales.

“Hasta este momento Libre ganaría las elecciones por pocos votos si la oposición no se une en torno al concepto del candidato no es tan importante como la organización, además de lo que se está jugando no es simplemente quién va a administrar el pastel de la administración pública”, detalló Raúl Pineda.

Continúo: “Entonces se está jugando la libertad en sus diferentes manifestaciones, libertad de expresión, libertad de movilización, el derecho a la propiedad y una serie de situaciones que nos pueden poner en el riesgo de pasar a niveles de pobreza”.