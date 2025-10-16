Copeco mantiene alerta amarilla en cinco departamentos por fuertes lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene este jueves la alerta amarilla en los departamentos de La Paz, Francisco Morazán, Valle, Choluteca y El Paraíso, debido a las lluvias que siguen afectando gran parte del territorio nacional. La institución también informó que se amplía la alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua y Olancho, medida que estará vigente durante 24 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este 16 de octubre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las lluvias son producto de una vaguada en superficie combinada con la convergencia de vientos y humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe. Copeco detalló que este fenómeno genera lluvias y chubascos dispersos, de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica en sectores del occidente, sur, centro y suroccidente del país. En el resto del territorio se prevén chubascos débiles y aislados. Cenaos advirtió que las condiciones del suelo ya se encuentran saturadas por las lluvias recientes, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos, inundaciones y derrumbes en zonas vulnerables, especialmente en zonas que están cercanas a ríos y quebradas. Copeco recomendó a la población evitar cruzar ríos, vados o quebradas que presenten crecidas repentinas a consecuencia de las lluvias. También pidió asegurar los techos de las viviendas, limpiar canaletas, cunetas y tragantes para prevenir acumulación de agua.