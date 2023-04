Consideración de Putin a Honduras no limita condenar en la ONU

No obstante, que Rusia haga tal deferencia con Honduras no quiere decir que no se le condenará en Naciones Unidas por la invasión a Ucrania, agregó el exdiplomático.

“La invasión contra otro Estado miembro de las Naciones Unidas es una violación a la carta de la ONU y eso implica violación territorial, tenemos que ser consistentes en el hecho que defendemos nuestra soberanía y así debemos actuar al condenar estos hechos en Naciones Unidas”, afirmó.Honduras y Rusia firmaron sus relaciones bilaterales el 30 de septiembre de 1990.

De su lado, Graco Pérez, experto en derecho internacional, quien precisó que “en un momento Honduras apoyó las resoluciones donde se condenaba a Rusia de invadir a Ucrania, pero ya se ha abstenido en votaciones y eso significa que nos estamos acercando un poco más a la posición de Rusia.