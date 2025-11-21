CNE aprueba solicitud de congresistas estadounidenses para observar elecciones

El CNE autorizó la visita de ocho congresistas de Estados Unidos como observadores electorales para los comicios del 30 de noviembre

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la solicitud de ocho congresistas estadounidenses para observar las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la solicitud de ocho congresistas estadounidenses para observar las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, luego de que el consejero Marlon Ochoa emitiera finalmente su voto, completando la mayoría requerida para la resolución.

La petición, enviada por la Embajada de Estados Unidos, ya había contado con el respaldo de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes desde días anteriores confirmaron haber otorgado su aprobación.

López destacó que la comunicación diplomática formalizó la solicitud, mientras Hall reiteró su disposición a colaborar con la misión y atender los llamados del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluso de manera virtual para no interrumpir el proceso electoral.

Consejeras respaldan misión de congresistas, mientras Ochoa frena la aprobación al aún no dar su voto

Con la votación completa, el CNE habilita oficialmente la presencia de la delegación observadora integrada por Bryan Steil, Jim Himes, María Elvira Salazar, Jimmy Panetta, Claudia Tenney, Ben Cline, French Hill y Rick Crawford.

La aprobación ocurre en medio de llamados a mayor transparencia previo a los comicios y tras cuestionamientos por retrasos en decisiones operativas, como el uso de GPS en las maletas electorales y la implementación del TREP.

Expertos señalan que audiencia en Washington marca un precedente para Honduras y la región
