CNE aprueba solicitud de congresistas estadounidenses para observar elecciones

Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la solicitud de ocho congresistas estadounidenses para observar las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, luego de que el consejero Marlon Ochoa emitiera finalmente su voto, completando la mayoría requerida para la resolución.

La petición, enviada por la Embajada de Estados Unidos, ya había contado con el respaldo de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes desde días anteriores confirmaron haber otorgado su aprobación.

López destacó que la comunicación diplomática formalizó la solicitud, mientras Hall reiteró su disposición a colaborar con la misión y atender los llamados del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluso de manera virtual para no interrumpir el proceso electoral.