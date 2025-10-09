Castro promete megaterminal de transporte para descongestionar la capital

Tegucigalpa, Hodnuras.-El candidato a alcalde del Distrito Central, Eliseo Castro, propuso la construcción de una megacentral de transporte urbano e interurbano como parte de su plan para reducir el caos vial que, según dijo, afecta tanto la economía como la salud de los capitalinos.

Castro aseguró que el congestionamiento vehicular en Tegucigalpa y Comayagüela “no solo causa daño económico, sino también un deterioro sanitario”, al provocar altos niveles de estrés en la población.

“Todos los capitalinos estamos conscientes de que el congestionamiento vehicular entorpece el desarrollo de negocios, comercios e industrias, pero además estresa, y eso enferma”, señaló.

El aspirante explicó que los efectos del estrés derivados del tráfico se reflejan en problemas físicos.

“El estrés causa dolor de cabeza, dolor de estómago. La ciudadanía tiene razón cuando, para recorrer una distancia de 15 minutos, debe invertir hasta hora y media para llegar del trabajo a la casa o viceversa”, expresó.