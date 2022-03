Carta de JOH podría significar “despedida, desesperación y lástima”, interpretan analistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Acepta que el fallo original se ratificará, desvela desesperación por el momento que vive y pretende dar lástima, es una interpretación de analistas que escudriñaron la reciente carta del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, previo a conocer la resolución ante el recurso de apelación para detener la extradición.



Pero al parecer todo indica que Hernández ya está sabido de que será extraditado y pretende despedirse dejando una imagen de un hombre honesto ante los vínculos con el narcotráfico por los que se le acusan en Estados Unidos.



Este lunes desde las 8:00 de la mañana estaba convocado para que se efectuara el Pleno de Magistrados en el cual se ratificará la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández o se revocará la decisión del juez de primera instancia.



”Al final concluyó en la posibilidad de que al enfrentar cargos por cadenas perpetuas podría llegar a convertirme muerto en vida. Es muy doloroso lo que estoy viviendo. Todo cambió, todos los planes que tenía para mi retiro. Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños me llevaría a convertirme en privado de libertad. Nunca creí que la respuesta a muchos años dedicados al trabajo por la seguridad nos llevarían a ser calificados como narcoestado”, sostuvo Hernández en una carta que se hizo pública cerca de las 8:00 de la mañana de este día.



Interpretación de analistas



Ante esto, EL HERALDO consultó a analistas políticos qué podría significar el escrito del exmandatario. ¿Se trata de una despedida?, ¿es un protocolo para dilatar la atención sabiendo que se pudiese negar la extradición?, ¿qué mensaje hay sobre lo que se lee?



Para el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y analista político Augusto Aguilar, la carta significa que “él tácitamente está aceptado que sí se va a dar la extradición, eso es lo que significa la carta, que además es una despedida o una justificación al hecho de que va a ser condenando. Esta carta es una especie de mega culpa, un acto de defensa”.



”Es una angustiosa despedida, solo así se puede calificar. Se perfila como un hombre agobiado, preocupado, que se está despidiendo y que admite una derrota como consecuencia en lo equivocado que él planteó su situación. Él todavía está en modo defensa porque enfrentará un juicio en Estados Unidos, un juicio con todas las desventajas, no van a llevar un expresidente para después decir regrese a su casa, nos equivocamos”, interpretó, por su parte, Raúl Pineda Alvarado, analista.



En tanto, para el sociólogo Julio Navarro, “el contenido de la carta refleja esencialmente un estado emocional de él. Es un reencuentro entre la realidad que él vivió y la que hoy está pasando. De alguna forma añora las cosas que vivió y predice el futuro que le espera, extrañando mucho a su familia. Pero, el contenido de la carta refleja que él asume que está ante una decisión consumada”.



Además, escudriñó que en el escrito de Hernández “hay un elemento importante y es que él no expresa rencor, odio o algún otro sentimiento adverso contra quienes lo han adversado políticamente en Honduras”.



Hernández en el escrito advirtió que “ojalá no sea tarde. No sea tarde para nosotros como familia. No sea tarde para quienes han sido sorprendidos, porque dudan de nosotros o les creen a los delincuentes. No sea tarde para Honduras”.



Por lo que EL HERALDO consultó el motivo del anterior fragmento.

“Honduras llegó al fondo durante su gobierno (el de Hernández), pero cuando en un país cuando los criminales ponen magistrados, fiscales, jueces, las cosas andan muy mal”, respondió Alvarado, que además consideró que “él ya dio su último discurso en esa carta, y va a pasar mucho tiempo para que volvamos a saber de él, esto no es de perderse”.



¿Con qué intensión JOH se manifestó antes de ambos fallos?



”Desahogo, justificación, protección para su familia”, dijo Pineda, mientras que Aguilar comentó que “es producto de la situación difícil en la que se encuentra o una especie de justificarse. Es un mecanismo psicológico”.



Caso



Se prevé que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia -ocho nacionalistas y siete liberales- resuelvan este lunes 28 de marzo el recurso de apelación planteado por la defensa de JOH con el que se pretende frenar la solicitud de extradición por narcotráfico y tráfico de armas.



Este lunes vence el plazo de tres días para que el pleno de magistrados ratifique, modifique o revoque el fallo de primera instancia que aprobó la entrega de Hernández.