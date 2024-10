Carlos Zelaya no debe participar en ningún acto de Libre, señala Rasel Tomé

“Yo no estoy de acuerdo, creo que como él (Carlos Zelaya) ya renunció al partido no debe participar en ningún acto donde este nuestra bandera del partido Libre”, aseguró.

Continuó: “El ya renunció y debe separarse totalmente de las actividades de nuestro partido. La parte política me pronuncio como una voz de mi partido de las bases de Libre. No debe participar en ninguna actividad, no debe de involucrar a nuestro partido en ninguna actividad donde él este presente. Obviamente hay una investigación un señalamiento fuerte de vínculos con el narcotráfico”.

A poco más de un mes de la publicación del video donde aparece Carlos Zelaya en una reunión negociando fondos para campañas junto a narcotraficantes, volvió a ser visto públicamente el exsecretario del Congreso Nacional en un mitin político en Juticalpa junto al alcalde de Catacamas, Marco Ramiro Lobo.