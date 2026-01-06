Canal 8 y la Radio Nacional de Honduras permanecen fuera del aire por más de 36 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Empleados de los medios estatales mantienen protestas que han provocado que la Radio Nacionalde Honduras y Canal 8 permanezcan fuera del aire por más de 38 horas.
Desde el pasado 5 de enero, alrededor del mediodía, los periodistas que laboran en estos medios iniciaron protestas frente a la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).
Según los empleados, se les adeudan tres meses de salario; sin embargo, la versión del ministro de la SPE, Ricardo Salgado, es que “hasta la fecha todos los sueldos están al día; son falsas las versiones que dicen lo contrario”.
A través de un comunicado, la SPE dio a conocer que “la problemática se encuentra en el reconocimiento de la antigüedad de las personas que laboran en dichos medios nacionales”.
Las autoridades indicaron que esta tarea corresponde a la Secretaría y a la Administración Nacional de Servicio Civil, entidades que manejan hasta la fecha 174 expedientes.
“Para resolver sus demandas es necesario que hablen con nosotros; adicionalmente, que liberen los edificios de la Secretaría de Planificación y que Canal 8 retorne a su transmisión normal”, posteó Ricardo Salgado.
Lo cierto es que las protestas de los empleados han dejado serias consecuencias tanto en Canal 8 como en la Radio Nacional, que ya suman más de 36 horas fuera del aire.
Por su parte, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se solidarizó con los colegas que se encuentran en protestas: "Solicitamos a quien corresponda, a que lleve acabo las gestiones administrativas para proceder al pago de salarios de nuestros colegas y esperamos que esa acción que proviene de la secretaría de planificación y estrategia sea mal intencionada, como otras acciones hechas por quien la dirige".