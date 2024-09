“Dicen son socialismo democrático, pero de eso en realidad veo poco”

Allí uno no puede competir libremente, no lo deja el coordinador, sino lo que él decide es lo que se hace y quién compite él lo decide también, si uno se pone a competir entonces ya no le gusta.

Yo pienso que es una especie de revanchismo. El Congreso Nacional es una oficina de trámites del Gobierno de la República y que ahora es peor porque es como una pulpería. Ahora, entonces que no me vengan a mí con cuentos de que Juan Orlando concentraba el poder, porque este gobierno ha hecho exactamente lo mismo.

10

¿Flameará la bandera liberal en Casa Presidencial?

11

Yo esperaría que nosotros en el 2026 estemos tomando posesión y estemos llegando a Casa Presidencial, pero lo más importante no es llegar a Casa Presidencial, es lo que vamos a hacer ahí.

12

¿Volverá a aspirar a una diputación?

13

Vengo a terminar mi gestión. Me van a ver este año, sí, porque tengo que terminar el año, este 2025. Yo creo que no, para serle honesta esa no es mi voluntad, no es mi deseo.

14

¿Presentará una iniciativa de Ley de Extradición?

15

Sí, tengo una en particular que es tratar de introducir la Ley de Extradición. Creo que si hacemos cuentas de los diputados, la mayoría está a favor de la extradición, entonces en ese tema tenemos que saber si la Junta Directiva quiere meter el proyecto